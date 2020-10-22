早期農民認為收割後焚燒稻草，高溫可以殺菌、殺害蟲，但因造成空氣汙染，政府已明訂禁止，農民配合環保政策不再焚燒稻草，如今卻出現蟲蟲危機，民意代表認為法令雖有一致性，但是應因地制宜，對於不同的地域稍予以適當調整。

農民在稻作收割後露天焚燒稻草，煙霧彌漫產生的異味及空汙，嚴重影響生活品質，環保署已於2018年8月明訂違規焚燒稻草最重將開罰10萬元，不過，農民認為，收割後燒稻草可以殺死病蟲害，燒過的稻草翻耕入土，也能增加土壤鉀肥，環保與農民生計一再上演拉扯戲碼！

縣議員陳宏宗說，農民焚燒稻草是祖先的智慧，政府以環保之名嚴禁燒稻草沒多久，現在所有的蟲都跑出來了，他強調，法令是死的，人是活的，政府應該要因地制宜，針對不同的風土民情及地域，做適當的調整。

不過，池上鄉青農魏瑞廷表示，在農民傳統觀念中，焚燒稻草可以減少病蟲害，並將稻草的營養轉換成鉀跟微量元素，但是直接焚燒稻草，會因高溫破壞表土的微生物相，且稻草灰會造成過多的碳酸鉀及氧化鈣致土壤酸化及肥力不均情形，百害無一利，同時造成空氣汙染，基於友善環境，呼籲農友改變耕作習性。

魏瑞廷認為，在科學世代，應該是要找出病蟲害原因，才能徹底根除。

(中時 )