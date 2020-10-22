日前在民進黨中常會提出「萊豬總量管制」，被中常委痛罵「死小孩」的民進黨立委何志偉，昨呼籲內政部盡速處理詐騙集團「一頁式廣告」，若沒成效，內政部長徐國勇應下台；但何後來出席民進黨中常會，卻遭多名中常委圍剿而當場道歉，允諾自我檢討。國民黨革實長羅智強繼上次「死小孩」風波聲援何志偉，今天又再臉書為何志偉加油，強調「民進黨還是需要有堅守立委本分的「死小孩」。

羅智強說，民進黨口中的「死小孩」何志偉又挨罵了，上次因為拆穿蔡國王的新衣被圍剿也就罷了，這次連監督內政部的業務都會被罵到道歉，還得自我悔過，民進黨會不會太離譜？

他說，立委為民喉舌，監督行政機關是天職也是本分，何志偉不能監督內政部？那人民投民進黨立委是投心酸的嗎？乾脆把立法院改成立法局，成為內政部下的二級機關，從此總統、行政院長、內政部長都是立委的老闆不是更好？這樣就可以讓「死小孩」在民進黨裡絕跡了。

羅智強也說，上次何志偉在談話節目請他吃一顆超級好吃的泡芙，如今他連讚何志偉二次，也算「投芙報讚」。何志偉加油，民進黨還是需要有堅守立委本分的「死小孩」。

(中時 )