苗栗縣政府推動「地方產業創新研發推動計畫」提升縣內創新研發能量，今年透過產品成果展，展現年輕人、中小企業的研發實力。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府推動「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR），提升縣內創新研發能量，即日起並於苗栗火車站2樓西站空廊舉辦為期1個月成果展，作品包含聯合大學學生洪誠澤、吳嘉瑋、徐捷中的生活化發明品，展現產官學合作成果以及青年研發實力。

縣府工商發展處說明，2011年起執行產業創新研發推動計畫，透過國立聯合大學、育達科技大學輔導協助，發揮產官學合作最大效益，獲得年輕人、中小企業熱烈響應投入地方特色產業研發，為縣內中小企業創新增加能量，截至今年共補助107件創新研發計畫，總經費7236萬餘元，今年挑選10件與生活較相關產品在苗栗火車站2樓西站空廊舉辦成果展。

展覽包含聯合大學學生洪誠澤、吳嘉瑋、徐捷中的生活化發明品，3人也都來自苗栗，獲得縣府補助更讓他們堅定留鄉意志。其中，吳嘉瑋的畢業製作「磁吸式拖把」獲SBIR計畫補助，得以將構想化為商品化實務；洪誠澤也在計畫中與寶崙公司產學合作，將「手機揚音盒」創意構想商品化成功；徐捷中的「翹翹枕」、「手機自拍傘」則分別與坤璜公司、洪晟公司合作獲得計畫補助，順利將創意構想商品化。

苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝計畫過程中，聯大、育達科大發揮產官學合作最大的功效，輔導願意留在故鄉發展的苗栗子弟圓夢，期許更多年輕人邁向創新研發之路，讓地方特色產業蓬勃發展，永續經營。

(中時 )