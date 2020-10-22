台灣鐵路管理局2008年辦理「台鐵捷運化計畫（新豐站站場改建工程土建部分）」招標案，由國恭營造得標並施作部分工程，卻被台北工務段長周祖德等人片面解約，並將國恭已施作部分重新計價再次招標，讓得標華盛營造獲利約500萬元，台北地檢署22日指揮調查局桃園市調處兵分15路，搜索周等人的辦公室及住處，並將周及承辦人林昭正、建築師盧星宏、華盛公司董事長蘇成達等人約談到案，全案朝《貪汙治罪條例》浮報價額罪偵辦，晚間將移送複訊。

檢調獲報，台鐵局為了配合捷運化的新竹新豐車站改建工程，在土木建築部分在2008年4月由國恭營造公司以1億980萬元得標，並且進場施工。不過，當時的台北工務段長周祖德及承辦人林昭正卻在2009年10月片面中止契約，並在2009年12月以二期工程重新招標。

由於國恭營造已經進場施工，重新招標應該扣除已經施工部分計算招標金額，但是，周祖德及林昭正卻仍沒有扣除，仍舊計算進標案中，以不實的預算書執行招標案。最後由華盛營造以1億元得標。

新豐車站完工後，負責監造的建築師盧星宏卻未對已施工重複計價的部分提出意見，讓新豐車站驗收過關，華盛營造因此獲取約500萬元利潤。

檢調將周祖德、林昭正、盧星宏、蘇成達約談到案，朝浮報價額、偽造文書等罪偵辦。

(中時 )