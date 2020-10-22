國政協主席汪洋在「慶祝台灣光復75周年學術座談會」提到，不允許台灣在外部勢力干涉下分裂出去，以及「台灣前途由全體中國人決定」等談話，陸委會發言人邱垂正稱對此完全不認同，台灣的存在與中共毫無關係，台灣人未來的選擇由2300萬人民來決定。

邱垂正說，中華民國是主權國家，已經在台灣屹立超過70年，台灣的過去、現在或未來都不是中華人民共和國的一部分，台灣的未來的選擇權由2300萬人民來決定。

他指出，中共舉辦所謂台灣光復75周年的活動，「本質上就是不折不扣的統戰工作」，我方對兩岸關係的立場明確而一貫，台灣人民捍衛國家主權、堅持民主、自由，堅定拒絕「一國兩制」。

他說，中共口說要融合發展、心靈契合，另一方面卻持續對台灣武力恫嚇、製造衝突，歸責台灣，將片面框架強加於人，台灣絕不會接受。

邱垂正說，蔡總統在國慶談話已明確指出，兩岸關係是雙方共同的責任，中共領導人必須勇於承擔，呼籲中共當局務實面對現實，改變處理兩岸關係的態度，本於相互尊重、善意理解的態度，與我方共同討論和平相處之道。

(旺報 )