苗栗縣政府跨局處推動「苗栗慢魚運動」，今年8月更以「Slow Fish Miaoli」，獲得國際慢食社區肯定，成果豐碩亮眼，即日起至11月1日辦理苗栗慢魚海岸小旅行、海洋論壇工作坊，以及苗栗慢魚運動成果分享會等苗栗慢魚運動成果系列活動，邀請民眾來苗栗慢魚海岸吹吹風。

苗栗縣長徐耀昌上任以來推動三義、南庄觀光獲得雙慢城認證，為讓山海線均衡發展，近年整合苗栗縣沿海竹南、後龍、通霄、苑裡4鄉鎮，以慢魚運動發揚苗栗沿海生態、文化故事以及觀光特色。縣府文化觀光局長林彥甫表示，國際慢魚運動推動2年來，辦理淨灘、海洋環境及能源再生的宣導、大海教室、慢魚教師研習、導覽解說員培訓、慢魚廚師聯盟、海風自行車遊程、媒體部落客踩線團等，執行成果亮眼，今年8月更以「Slow Fish Miaoli」，獲得國際慢食社區肯定，通過申請及認證，苗栗縣正式成為國際慢食社區的一員，讓苗栗慢魚海岸品牌站上國際。

苗栗慢魚運動計畫主持人張哲銘指出，苗栗縣為全台唯一由公部門推動獲得慢食認證的的縣市，將透過系列成果活動，規畫工作坊論壇，談論苗栗魚的永續發展以及慢食運動等。長林彥甫表示，苗栗慢魚運動成果系列活動包含慢魚運動的5大內涵：藍色海洋、藍色教育、藍色組織、傳統漁法、藍色旅遊，安排海線小旅行、綠光海風騎遇記苗栗騎士節、海洋論壇工作坊、上緯吹吹風電影院、漁光饗宴餐桌等，推廣苗栗沿海生態與文化故事。活動相關報名訊息請上「苗栗慢魚海岸Miaoli Slow Fish」 FB粉絲專頁查詢https：／／www.facebook.com／MiaoliSlowFish 。

徐耀昌等人22日啟動系列活動，並宣布縣府正推動苗栗縣特定地區觀光營業用3輪以上慢車管理辦法，未來將開放業者進駐，讓遊客租車享受沿岸之美。徐耀昌指出，苗栗縣結合雙慢城與慢魚運動，讓山海線都以跨進國際觀光領域，讓遊客到苗栗感受全新旅遊體驗。

文觀局說明，今年與台灣食通信事務局旗下團隊「旅人食通信」合作，策畫全台首刊與海有關的「慢魚出逃15日」，將於11月1日出版，透過在地海洋文化及漁法，展現新潮的漁業面貌，讓城市與漁村展開對話。

(中時 )