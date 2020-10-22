華友聯（1436）副總經理吳家德22日在法說會中表示，在錢多、利率超低、以及資金效應擴散下，高雄房市將會有2到3年的好景，而且，今年的房市跟過去不一樣，每戶總價在500萬元到1千萬元之間的低總價宅，交易將持續熱絡，因此，華友聯的推案策略，也將鎖定中低總價的首購市場。

華友聯累計今年前9月營收約15.17億元，比去年同期的7.24億元，年增109.37％，今年上半年每股盈餘約0.63元，比去年同期的0.52元，年增約21.15％。

吳家德指出，由於錢多、利率超低、以及資金效應擴散，今年房市，透露了跟過去不一樣的訊息，豪宅交易平淡，但500萬元到1千萬元之間的低總價宅，交易熱絡，代表社會中產階級的翻醒。

他說，華友聯擁有大批土地資源，將採分期開發模式，以穩定營收和獲利，在產品規劃上，則主打自住首購型客戶，鎖定低總價、低自備款、以及低坪數的「三低」為主軸。

吳家德認為，高雄房價仍是國內最低區域，建商願意讓利，客戶就容易成交，而國內游資仍豐，利率處於低檔，對自住型客戶甚為有利。

他說，華友聯從現在到2025年，總共有5個推案計劃，台南市大山段的住宅大樓，預定2020年12月開工，2023年4月完工，高雄坪松段店住大樓預定2021年1月動工，2023年6月完工，台南大山段另一個342戶的店住大樓，則是預計2021年4月開工，2023年8月完工。

另外，高雄市五塊厝店住大樓則是預計2021年7月開工，2025年3月完工，高雄楠梓援中一小段的280戶店住大樓，規劃2021年7月開工，2024年2月完工。

(工商 )