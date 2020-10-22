10月以來科技股帶頭反彈，統計漲幅領先的一般海外股票型基金，就包含了AI電動車、5G股票的相關題材，漲幅最多領先S&P 500指數逾一倍。投信法人指出，隨著5G陸續開台，未來在應用上將更加廣範，像是物聯網、車聯網都將是未來投資重點。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平表示，考量電動車在全球的佔有率持續節節攀升，在2030年之前電動汽車將佔全球新乘坐車產量的50％以上，到2040年更將佔到90％以上，因此相關基金及個股都可留意。

張仲平指出，由於歐盟新的碳排放標準出式出爐，且歐洲各國也陸續訂定燃油車的禁售時程，因此在法規及政策的推動之下，電動車在全球車市滲透率將持續向上提升。

此外，電池成本的大幅下降也是一大利多，根據預估，2023～2026年電動車跟燃油車動力系統成本將呈現黃金交叉，這將更加速全球電動車的普及化。

除了成本下降之外，各國陸續出爐的補貼方案也是帶動電動車產也發展的重要因素，像是德國、法國都有相關的補貼政策來拉抬因疫情影響而下滑的銷售量。

根據EV sales統計，歐洲8月電動車的銷售量達9.7萬台，年增率達176％，2020年以來則累積銷售61.1萬台，滲透率已達8.7％，未來前景相當令人期待。

(工商 )