空姐的工作可以在世界各地到處飛、隨處玩，著實令人羨慕，但因為工作關係，28歲的林姓空姐，今天在外站過夜，明天又是紅眼航班，這樣的生活型態，導致她的睡眠品質很差，連帶著讓免疫力下降常常感冒；又因長期穿著緊身絲襪，私密處也開始出現不明原因的搔癢，擦了藥膏效果不明顯，不過到後來是越抓越癢，私密處的肌膚更出現一塊塊白斑，嚴重的甚至變成皺巴巴的大象皮。

外陰苔癬化造成搔癢

萬芳醫院婦產科主治醫師張宇琪表示，林小姐求診時，主訴從一年多前，私密處就開始發癢，擦了藥膏，吃了抗組織胺藥物仍未改善；除了非常搔癢之外，照鏡子時更發現外陰部出現一塊塊白斑，甚至還變成皺巴巴的大象皮，經內診檢查及病理檢查，發現林小姐發生了「外陰苔癬化」。

外陰苔癬化是一種慢性發炎，大多數的研究認為是一種自身免疫性疾病。主要症狀為陰部嚴重搔癢、性交疼痛及解尿刺痛感，因為越癢越想抓，外陰部在過度刺激的情況下，表皮逐漸萎縮，而角質層過度角質化，皮膚的黑色素細胞會開始脫色，進而產生像塊狀白斑一樣。

雷射治療後陰部恢復彈性

張宇琪表示，外陰苔癬化的治療以塗抹類固醇藥物為主，但效果往往有限，所以，先為患者做病理切片檢查，確定不是外陰癌之後，再為她執行外陰雷射治療。外陰雷射是利用雷射光熱能，促進皮膚組織及膠原蛋白增生，恢復陰部的厚實彈性，大約施打3次之後，都可以獲得良好的改善。

雖然外陰苔癬化的病因目前還不明，但多與遺傳、免疫力有關。近來氣溫驟降，多雨潮濕，女性朋友應少穿緊身褲，減少使用棉墊，早睡早起，維持良好的免疫力，才能減少外陰苔癬化的發生。

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(中時新聞網)