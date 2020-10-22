中華航空推廣臺灣文創，嚴選城鄉特色商品，今 (22) 日正式於華航eMall購物平台上架，多項具文化與故事性的生活設計品驚豔亮相，處處看見創新巧思與深耕在地的熱誠。歡慶開幕，10月22日至11月30日華航eMall 全館9折優惠(部分商品除外)；於eMall網站單筆刷卡滿TWD 6,000元，即贈華航A350彩繪模型機。

經濟部中企處2020年 「臺灣OTOP產品設計獎」以「地方優先、地方驕傲」核心概念，評選出包括金常茶油禮盒組、木沐MUKKI豆干印章與月光盤、澎湖珍寶、手機擴音喇叭-螺旋、源自桃園復興泰雅族三光部落健康無毒水蜜桃酒「桃酒喝」系列、日光維他-臺灣黃金奇異果酒、經典花窗玻璃收納盒、嬤嬤覓呀-覓香龍眼花茶、羽翼默契文具組、城市圖騰印花提袋等得獎優質作品，即日起在華航eMall販售。

此外，華航加碼合作，引進經濟部中企處輔導的城鄉特色商品國際化行銷，如玉井冠軍芒果乾、坪林茶糖、台南關子嶺溫泉泥漿美容產品、金門一條根、台灣高山茶酒、基隆漁港認證海產等，華航eMall特別專設「精選臺灣城鄉特色商品館」，擴大推廣在地優質產品。

華航集團響應經濟部中企處「城鄉特色產品快閃店」籌劃，即日起至11月15日，台北諾富特華航桃園機場飯店亦會同北投老爺酒店打造快閃店展售得獎作品，大眾可以看到華航特色環保Logo商品，以及諾富特飯店總計3,000架飛機模型輪番陳列，呼應跨域合作宣傳在地產業特色。

華航藉由產業策略聯盟拓展異業合作，推出特色商品搶攻電商商機。今年3月首次與經濟部中企處共同行銷「OTOP一鄉鎮一特產」，結合城鄉旅遊推廣地方文化，以臺灣「竹」為主題的文創商品一上架就獲好評，如la-boos 吸盤竹製兒童餐具與la-boos健康分隔餐盤即受消費者關注與採買。華航eMall持續以設計創新、環保、地方文化等理念，開發優質商品，分享貼近在地生活實用性的創意。

(中時 )