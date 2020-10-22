台中市政府警察局第四分局春社派出所警員陳漢滄、劉美秀，日前上午08時許擔服巡邏勤務時，接獲寶山二街某大樓管理員報案，稱有女子躺在社區公廁內不省人事。員警立即趕赴現場，發現一名妙齡女子(蔡姓、29歲)，躺在社區一樓公廁馬桶旁邊。

「起來了，小姐妳這樣會冷喔，快點起來了！」劉員上前聞到一陣濃濃的酒味，趕緊用手輕拍蔡女臉頰，輕聲叫女子起床，協助將其扶起站立。原來蔡女只是喝酒喝得太醉，並無生命危險，員警接續協助其返家休息。

警方指出，因蔡女醉醺醺的，說的話顛三倒四，員警詢問其住哪，更是答非所問。所幸一位熱心的鄰居經過，向員警告知蔡女所住樓層，員警攙扶蔡女上樓，但發現是分租套房，不知道是哪一間，細心的劉員在一旁發現蔡女住處鑰匙，只好每間都試開看看，終於有一間可以解鎖，這才順利將蔡女送進房內。

劉員還貼心寫了張小紙條提醒蔡女：勿飲酒過量，一個女生在外面喝酒要更小心，不要輕易置自己於風險中。心情不好，有許多管道可以發洩，來找我也是一個。劉員希望小小的舉動能讓這位妙齡女子以後喝酒能更注意自身安全。

春社所長江松泳表示，飲酒過量，輕則腳步踉蹌而致跌倒受傷，重則因酒醉意識不清而發生意外。許多民眾不勝酒力後都會做出一些脫序行為，呼籲民眾飲酒需適量。

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(中時 )