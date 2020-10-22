周姓男子控制慾強，時常懷疑女友李姓女子出軌而爭吵，不但用手機強拍裸體影片，還多次施暴，一次更直接酒駕衝撞正在走路的女友，下車後還用高跟鞋打得女友滿臉是血、渾身傷，一審遭判13年。高雄高分院認定周男施暴後有向到場警方自首也坦承運毒，符合減刑條件，22日改判周男10年6月。

判決指出，周男今年2月與李女凌晨唱完KTV酩酊大醉，一同搭乘計程車返家。在車上兩人發生激烈口角，下車後周男先獨自酒駕上路離開。清晨，周男駕車返回該處，見李女從計程車下車後走進窄巷，竟然猛踩油門，企圖從後方衝撞。

李女當時警覺立刻跳向路旁閃避，但仍被周男車頭撞飛，撞擊聲大到整條巷子居民都跑出來查看。李女被撞後跛腳扶牆逃生，周男見狀下車，從行李箱拿出紅色高跟鞋繼續攻擊李女，李女被打到滿臉是血、左腳指甲斷裂，全身瘀青擦傷。

警方獲報趕抵現場才阻止周男繼續施暴，也在周男車後行李廂找到1公斤K他命及現金27萬元，周男辯稱毒品是受新竹「森哥」請託帶回高雄。

李女控訴男友常常懷疑她劈腿，今年1月甚至強逼她脫光拍攝裸身影片威脅「把妳弄黑好了，一起死一死」、「但願妳心靈受創一百年」，一喝醉就打她，還曾經用剪刀剪她四肢。一審法官依強制、恐嚇、運輸第三級毒品、不能安全駕駛、殺人未遂等5罪判其應執行13年有期徒刑。

高雄高分院法官認為，周男二審時對運輸毒品坦承犯行，撞女友後也立刻對到場員警承認犯行，均符合減刑條件，駁回檢方上訴改判10年6月，全案仍可上訴。

(中時 )