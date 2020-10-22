高雄圓山大飯店10月22日在圓山舉行「穿越時空，風華再現」時尚秀，邀請不少貴賓出席參加。（高雄圓山大飯店提供／林雅惠傳真）

高雄圓山大飯店和VAVAVOOM東方時尚旗袍，攜手推出全台唯一穿越時空渡假之旅，10月22日在圓山舉行「穿越時空，風華再現」時尚秀，邀請財團法人神傳文化基金會及百年老店明星花露水共襄盛舉，大玩東方懷舊復古風，邀請模特兒穿上東方禮服和改良旗袍，在氣勢磅礡的圓山大廳穿梭走秀，江山美人重現圓山風華。

高雄圓山大飯店協理盧家怡表示，今年全球面臨艱困的觀光環境，圓山在後疫情時代設計了深度體驗的時光之旅，透過不同產業的連結，教大家吃喝玩樂遊圓山。

高雄圓山大飯店與鄰近正修科技大學時尚產學合作，讓化妝品與時尚彩妝彩妝系所傑出學生帶來極具東方之美的造型創作；古董賓士文化交流協會呂昆穎會長大讚圓山美景讓車聚自駕遊超好拍，時尚秀後，古董車展示將延續至10月底止，歡迎民眾攜手前來拍照打卡一探名車風采。

國旅渡假需求大增，高雄圓山的元首及夫人套餐，宮廷料理高貴不貴，推出第一夫人密室大餐之旅後，更讓眾多愛好嘗鮮的老饕旅客大呼驚奇，一位難求！

與會貴賓高雄市觀光局長周玲妏表示，在新飯店及疫情的環伺下，高雄圓山在業績上逆勢成長，是圓山全體團隊共同努力的結果，明年高雄也即將進入建市100年，從今年跨年到明年燈會期間，高雄市政府將會舉辦多項大型活動，為全台民眾介紹高雄100年的活動，屆時也能與高雄圓山50週年做結合，希望所有好朋友能一起支持高雄觀光。

(中時 )