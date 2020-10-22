台中市警第六分局何安派出所警員吳柏毅、曾智輝，日前獲報有1名蔡姓老婦(36年次)在西屯區河南路與甘河路口徘徊許久，員警前往關懷時，發現該名老婦有失智情形，無法說出自家地址，所幸眼尖員警從老婦手腕上戴的愛心手鍊，循線聯繫到其家屬，助其平安返家團圓，家屬對員警的熱心感到相當窩心。

警方指出，蔡姓老婦(36年次)已流浪約3日之久，家屬深怕蔡姓老婦遭遇不測，在住家附近沿線張貼尋人啟事，卻皆未獲蔡婦之消息。好在眼尖的員警到場關懷時，發現蔡姓老婦已被通報為失蹤人口，且其手腕上戴著愛心手鍊，立即撥打電話至社會局查證，並聯繫到婦人的女兒，母女2人於派出所相聚團圓，這才放下心中的大石頭。

老婦人的女兒向警方表達感謝之意，並表示其母親住在北屯區松竹路上，因為有失智傾向，才會向社會局申請愛心手鍊以防萬一，所幸被員警發現並主動聯繫相關單位，老婦人才得以順利找到回家的路。

(中時 )