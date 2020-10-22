加入離岸風電融資，兆豐銀籌組大三商航運12.88億聯貸。對此兆豐銀指出，為支持離岸風電產業，打造全球第一艘台灣自己的「離岸風電運維船」，兆豐銀行已成功完成大三商航運公司12年期新台幣12.88億元聯貸案的籌組，並邀集上海商銀參與，已順利完成簽約。

兆豐銀說明，大三商航運為大統海運和日本商船三井株式會社(Mitsui O.S.K. Lines, Ltd) 著眼於台灣離岸風機的營運維護業務商機而成立的合資公司，營業項目為離岸風場運維人員提供運輸服務。大三商航運已與全球離岸風電開發商-沃旭能源簽訂15年船舶租約，負責為「大彰化離岸風場」量身打造全球第一艘台灣籍運維作業船(Service operation vessel, SOV)，意義重大，兆豐銀這筆聯貸案，即是為了打造首艘台灣籍的離岸風電運維船。

同時，上述的租約，亦為台灣市場及亞太地區客製化運維作業船建造首例，採用先進科技提升離岸風場運維效率和人員安全，確保「大彰化離岸風場」擁有世界級運維品質及最佳營運效能，由於意義深遠，因此兆豐銀特別出手籌組聯貸。

兆豐銀也指出，向來力挺政府潔淨能源政策，亦支持離岸風電週邊產業，此次聯貸案將提供大三商航運購置離岸風電運維作業船所需資金及開立履約保證金保證函予承租人沃旭能源。

(工商 )