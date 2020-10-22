台中市某醫院行政人員向衛生局檢舉，22日訂了上百份漢堡和飲料，有人反映其中1份漢堡內竟夾著衛生紙，衛生局食安處接獲檢舉，當天至該早餐店稽查，發現工作人員未戴口罩、刀具、食材等放置位置未符合規定，依規要求限期改善，複檢未通過則將依食安法開罰。

台中市衛生局食品藥物安全處表示，該民眾向食安處投訴後，即前往該店稽查，發現該早餐店因廚房風扇卡汙垢，工作人員未戴口罩、食材未離地、廚房沒設置器具放置區等，當場要求環境改善。

台中市食品藥物安全處表示，食安處22日接獲民眾投訴早餐店餐點夾衛生紙，經派員稽查結果發現，共4項衛生缺失，已開立限期改善通知單，屆期未改善，將依違反食品安全衛生管理法第44條第1項規定，對業者裁罰，要求11月4日前限期改善完成。

遭檢舉店家表示，犯了很大疏失，讓衛生紙掉入餐點中，協調處理過程，請對方到場並退費，但對方不接受，所以欲將退款的費用捐給公益團體，並加強員工教育訓練並改善。

(中時 )