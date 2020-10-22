桃園市政府法務局連續第3年邀請網紅拍攝消費宣導影片，以詼諧角度提醒民眾合約看仔細。（蔡依珍攝）

商業模式推陳出新，衍生許多消費爭議，桃園市政府法務局連續第3年邀請網紅拍攝消費宣導影片，今年找來陳彥婷與布萊克薛薛發揮巧思，將常見的路邊推銷美容、鉅額補習課程和線上遊戲點數，以詼諧角度拍成影片，提醒民眾合約看仔細。

法務局長周春櫻表示，消費環境改變，商業模式推陳出新，衍生許多消費爭議，去年受理瘦身美容205件、補習209件、線上遊戲408件，今年至今瘦身美容也達217件、補習217件、線上遊戲362件，且消費者以年輕人居多，因此以常見的3類消費爭議為主題，邀請粉絲訂閱數20萬的布萊克薛薛和28萬的陳彥婷2位網紅擔綱演出，以輕鬆詼諧方式拍成影片傳達消費應注意事項。

布萊克薛薛22日現身分享，學生時代走在補習街上遇到外國人發傳單，主打免費試上，但入場後要填報名資料還要押金，他見苗頭不對「尿遁」逃過一劫，自己的兄長也曾因網購接獲電話，要求操作ATM從分期改回一次付清，揶揄明明是舊手法，「不知道是單純還是單『蠢』！」他就把靈感放進宣傳影片，拍出「無預期推銷之花『容』失色」、「買過多當心『補』過頭」和「衝動『課金』荷包輕」，幽默的手法首映時讓在場觀眾都笑彎了腰。

周春櫻表示，有消費爭議可以向消費者服務中心或消保官申訴，但事後救濟不如事前預防，消費前多了解各類消費應注意事項，聰明消費，才能提升消費生活品質，3年來已累積9支影片，網紅博恩、龍龍和融融都曾擔綱男女主角，呼籲大家上桃園市政府法務局Youtube頻道觀看，協助分享轉傳。

在「無預期推銷之花『容』失色」影片中，薛薛於逛街時被彥婷招攬協助填問卷，卻被推銷買了過量的美容產品，事後想退費卻因產品已拆封被拒絕，荷包失血，提醒消費者購買美容產品，應先確認產品是否符合需求，且需考量經濟能力是否能負擔，勿被行銷話術沖昏頭。

在「買過多當心『補』過頭」影片中，彥婷因工作需加強外語能力，被薛薛推銷過量補習課程，彥婷未確認是否符合自身需求即購買，之後因沒時間及太累，想退費卻因退費金額衍生爭議。提醒消費者購買補習課程前應審慎評估再決定，不要一時衝動就簽約。

在「衝動『課金』荷包輕」影片中，薛薛平日沉迷於手機遊戲，經常為得到寶物花費大量金錢，引發家庭糾紛，彥婷發現未成年女兒未經同意用手機購買遊戲點數，打電話給業者要求退費，業者告知尚未使用的點數可以退，但其女兒已將點數用於遊戲，無法退。提醒消費者玩遊戲勿沉迷，更別課金課過頭，家長亦應注意未成年子女使用手機情形。

聰明消費宣導-無預期推銷之花「容」失色

聰明消費宣導-衝動「課金」荷包輕

聰明消費宣導-買過多當心「補」過頭

(中時 )