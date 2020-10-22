天后鄭秀文（Sammi）17年後與蔡卓妍（阿Sa）再度合作香港懸疑電影《聖荷西謀殺案》，兩人在片中從好閨蜜走向翻臉大吵，阿Sa甚至狂飆大罵鄭秀文「有病」、「控制狂」，但其實兩人私下是好閨蜜，蔡卓妍表示在人生低潮時曾被鄭秀文拉一把，「我真的好感動，她真的很窩心，關心身邊的人。」

她們曾在2003年合作過電影《戀上你的床》，阿Sa說：「那時候是新人，不好意思找前輩說話，但這次就有聊不完的話，變得很熟悉。」Sammi則讚美阿Sa：「她的個性比外表成熟，很會替他人著想，合作起來很舒服。」

阿Sa透露鄭秀文非常貼心溫暖，曾主動對她伸出友誼之手，阿Sa因為一些新聞事件，曾經經歷過人生的低潮，但鄭秀文透過共同的朋友拿到電話，主動傳訊息給她，給了她鼓勵和安慰，讓阿Sa備感溫暖。

鄭秀文表示因為經歷過憂鬱症之苦，「我很明白負面情緒帶來的無助感，當時我很需要鼓勵，所以我希望她也可以因一些鼓勵得到幫助。」她笑說阿Sa也曾帶了好姊妹阿嬌鍾欣桐一同去家裡，三人展開女人話題談心事，阿Sa說：「Sammi就是啦啦隊隊長，經常帶給我們很多力量。」《聖荷西謀殺案》10月30日在台上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )