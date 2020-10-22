陳琪發開貨車掛白布條到嘉義縣政府抗議，質疑依法申請卻不准蓋，結果卻對違法農舍視而不見，根本是在懲罰合法。（呂妍庭攝）

農業處農村發展科長張安吉出面接下陳情書，並解釋駁回申請後，陳琪發已依法提訴願，目前由農委會訴願委會審理中。（呂妍庭攝）

今22日上午陳琪發開貨車掛白布條到嘉義縣政府抗議，質疑依法申請卻不准蓋，結果卻對違法農舍視而不見，根本是在懲罰合法。（呂妍庭攝）

今22日上午陳琪發開貨車掛白布條到嘉義縣政府抗議。（呂妍庭攝）

嘉義縣溪口鄉民陳琪發因部分農地地勢低會淹水，欲把土地回填蓋農舍給母親住，卻遭嘉義縣政府以申請前兩年曾休耕補助駁回農舍申請，不滿政府用休耕法令，卡死一輩子務農的農民，今22日上午陳琪發開貨車掛白布條到嘉義縣政府抗議，質疑依法申請卻不准蓋，結果卻對違法農舍視而不見，根本是在懲罰合法。

陳琪發今獨自開著貨車到嘉義縣政府前「抗議」，引來警方關心、了解，農業處農村發展科長張安吉出面接下陳情書，並解釋駁回申請後，陳琪發已依法提訴願，目前由農委會訴願委會審理中。

至於駁回理由，張安吉說，主要是依照農地申請興建農舍辦法，陳琪發母親在提出申請前2年曾領有休耕補助，不符合2年內要有積極從事具經濟性農業生產事實規定，不過訴願會日前已進行討論，目前還在等訴願結果。

陳琪發說，他們世代在溪口鄉林腳村柴林腳務農60多年，家裡有2甲地，考量母親年世已高，才會想把其中一塊會淹水的土地填高蓋農舍，結果卻被縣府以二期曾申請休耕駁回，還說沒有積極從事經濟農業生產，批縣府沒查原因就不准蓋，是惡意刁難。

陳琪發說，他們一期耕種，二期因地勢低漥排水不良，又是颱風期，才申請二期休耕種綠肥，颱風期過後改種馬鈴薯，隔年再種1期稻米，如此循環輪種已幾十年，一年種3期，且生產的收入也都超過現行生產銷售規定，難道還不算是積極從事具經濟性之農業生產？

陳琪發批評，嘉義縣政府根本是用「申請休耕在卡死老農民」，糟蹋老農民，讓老農臨老想蓋農舍來積極從事農業生產的人不得安生，感覺是希望大家做到累死，政府政策改來改去，是惡意欺壓弱勢的老農民。

(中時 )