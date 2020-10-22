促進轉型正義委員會上週公佈全國公共空間威權象徵處理進度，台中市議員林德宇22日在議會質詢中指出，台中市共有91處公共空間威權象徵，其中50處屬於校園中的兩蔣銅像，他希望教育局在處理時能夠重視轉型正義的歷史意義，並藉由此過程重新賦予這些銅像公民教育的意義。

教育局強調，台中市轄內學校兩蔣塑像共52座，目前已處置10座，尚餘42座；教育局將請各校依校園民主機制妥善處理，或請學校於新建校舍或老舊校舍改建時，納入校園整體規劃考量，使校園規劃及轉型正義同時實踐。

林德宇表示，根據促轉會統計，台中市共有91處公共空間威權象徵，在全國縣市中排名第三，僅次於台北市及桃園市；而91處中已處置或已同意處置者共有22處，已處置或已同意處置比例為24％，略低於全國地方政府平均的31％，在全國22縣市排名中後段的15名。

林德宇指出，促轉條例第五條寫得很清楚，「為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之」。

林德宇說，台中91處威權象徵中有50處是位於校園空間的兩蔣銅像，50處中則有13處校方已處置或已同意處置，其他學校大多也已進行現況調查，有的是規劃於未來進行其他校園景觀工程時一併處理 ，有的則是暫置。

林德宇表示，校園轉型正義是一個很大的課題，他詢問教育局長楊振昇，是否對此課題有所了解？教育局長楊振昇表示，校園中的這些銅像將藉由新建校舍或老舊校舍翻修等工程，考量校園的整體規劃一併處理，也會尊重並配合各校的民主機制。

林德宇表示，促轉會主委楊翠也提過，處理威權象徵不是一聲令下拆除而已；他強調，「處置」不見得是拆除，讓社區認養或是景觀融合也是一種處置方式，重點是在處理的過程中要注意到威權象徵代表的歷史教訓，並重視公民的參與討論，這才是轉型正義的目的，他希望教育局長及各校校長能夠為此繼續努力。

(中時 )