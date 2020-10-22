英國威爾斯一名爸爸哈夫（Shaun Harvey）開著露營車帶2名幼子出旅，不料半夜火燒車，他急忙從火場中抓住「兩隻手臂」就往外衝，以為順利救了2名兒子，但低頭一看才發現，自己抓的是4歲大兒子哈利（Harley）的一隻手與一隻腳，3歲小兒子傑克（Zac）因為來不及逃生，命喪火海。

據《每日星報》報導，哈夫駕駛的露營車凌晨5時失火，他緊急衝進火場救人，摸到疑似孩童四肢的「兩隻手臂」就往外衝，以為順利救出2個兒子，但逃出露營車後定睛一看，發現自己抓的是哈利的「一手一腿」，不是3歲小兒子傑克的手，雖然馬上折返救人，但為時已晚，傑克已命喪火窟。

28歲的媽媽艾琳（Erin），事故後在Podcast上分享這個故事，她說，事發後警方40分鐘到達家中告訴她傑克已經去世的消息，她無法接受事實哭倒在地，另哈利因為全身大面積燒傷，送醫後仍處於昏迷狀態，後來哈利終於清醒，但因肺部損傷無法清楚說話。

艾琳表示，哈利醒來之後就喊「爸爸」，還說「傑克死了」，聽到這句話對她的打擊很大，所幸哈利恢復得很好，甚至比以前還厚臉皮，他勇敢面對此事實，比我做得好多了。」

(中時新聞網)