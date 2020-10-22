ATP職業男網巴黎大師賽11月2日到8日進行，世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）表示因為沒有積分要賺，他決定要放棄本屆巴黎大師賽，策略性的選擇參賽、鞏固世界第一寶座。

喬柯維奇表示：「我不會參加巴黎大師賽，畢竟這一站不會增加積分，不過我會去維也納、倫敦這兩站，因為我去年沒參加維也納賽事，所以我應該可以在這裡最多賺到500分，倫敦站賽事也有不少積分等我去積攢。」喬帥是去年巴黎大師賽冠軍，今年因為新冠肺炎大流行影響賽程安排，ATP調整積分制度，讓選手去年賺的分數可以保留到明年，因此喬帥就算今年不參賽，也不會被扣分。

上個月喬柯維奇在羅馬大師賽高舉個人生涯第36座大師賽冠軍獎盃，擺脫了西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），單獨躍居名人賽等級最多冠軍，納達爾則是35座、費德勒（Roger Federer）28座，不過納達爾和費德勒同以20座四大賽冠軍並列職業男網之最，喬帥則是17座。

喬柯維奇補充，不擔心名人賽冠軍數被有望在巴黎封王的納達爾追上，而是比較在意自己能否多拿點世界排名積分，讓世界第一在位周數盡可能延長，「我想要達成ATP巡迴賽世界球王最多在位周數的紀錄，我會盡全力實現這個目標，不論納達爾有沒有參加巴黎大師賽，都不會改變積分在我手中的事實。」

(中時 )