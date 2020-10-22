台南市玉井區中山路檳榔攤古早味手工花生糖，香脆不黏牙，受消費者喜愛。（劉秀芬攝）

位於台南玉井中山路的一家檳榔攤，常有外地遊客特地前往消費，但購買的卻是古早味手工花生糖，連許多玉井當地人都是被外地親友拜託購買才知道。賣花生糖的老闆娘說，當初是無心插柳，沒想到一賣16年，特殊比例麥芽糖配方，清香不黏牙，受到許多消者喜愛。

老闆娘楊小姐表示，16年前住台中的姊姊跟朋友學了做花生糖的技巧，並教會她作法，一開始是做給親朋好友吃，沒想到大受好評，大家鼓吹她做來賣。最開始許多顧客都是收到朋友送的花生糖，一吃之下大為驚豔，然後自己也開始訂購。

楊小姐說，她都選用雲林花生，而且都要挑大顆的，為了安全健康，直接請廠商冷藏宅配給她，要製作前再挑選一次，清洗砂土曬乾。至於香脆不黏牙祕訣，則是楊小姐調整過多次麥芽糖、二砂比例才成功。

「麥芽糖太濃會黏牙，太稀的話花生糖又容易裂開。」楊小姐說，現代人不喜歡吃太甜，因此她砂糖放得不多，有客人覺得她熬的麥芽糖又香又脆，還想直接訂購麥芽糖塊。

楊小姐的手工花生糖並未開放網購，只靠著口耳相傳打下口碑與市場，曾有學校團體一次訂購500盒，讓她忙翻。許多遊客也鼓吹她開放網購，楊小姐說，煮一鍋3個多小時又熱又累，實在沒時間大量接單。

楊小姐的手工花生糖已經賣了16年，即使麥芽糖、花生的成本都翻倍，她1盒1斤裝賣180元，16年來只漲60元，現場買20盒送1盒，宅配20盒免運。

每年冬天過年前則是楊小姐最忙的時候，許多人買來當過年時的零食或伴手禮，她常常做到兩手痠麻，小孩也都要在旁幫忙；「現在孩子大，我就做少一點，每天賣完為止。」

(中時 )