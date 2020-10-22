吳明機今搭乘全新的猛鬼巴士，現身新北市府1樓，與換上小丑妝、南瓜裝的市府員工，在大廳齊跳快閃舞蹈。（許哲瑗攝）

新北市萬聖節盛會「府中搞什麼鬼」將於31日在板橋府中商圈登場，除了最受矚目的變裝踩街遊行、闖關模式的鬼抓人、不給糖就搗蛋等活動外，今年更推出「猛鬼巴士」鬼怪導遊行程；副市長吳明機22日出席記者會表示，當天除了有免費糖果可拿，變裝還可抽電動機車、藍牙音響等大獎，精彩可期。

吳明機今搭乘全新的猛鬼巴士，現身新北市府1樓，與換上小丑妝、南瓜裝的市府員工，在大廳齊跳快閃舞蹈，以另類方式宣傳府中搞什麼鬼活動，氣氛熱鬧。

吳明機介紹，府中萬聖節活動邁入第10年，每年吸引大批民眾共襄盛舉，成為新北商圈的代表性活動，今年搭配「府中美學示範基地」計畫，從府中商圈擴大至枋橋古城區，更首度啟航「猛鬼巴士」為接駁車，每半小時1班次，增添萬聖節詭異風情。

吳明機介紹，今年變裝比賽分為鬼怪組、趣味組，不論是專業變裝達人，還是小試身手的素人都可共襄盛舉，報名時間至10月27日止，只要有變裝就可參加抽獎，包括電動機車、藍牙音箱等好禮。

經發局補充，今年夜間主題活動，將邀請樂團靈魂沙發、溫室雜草、以及入圍金曲獎的唐貓輪番演出，帶領民眾一同High府中；還有2天的搞怪市集，包括夜市經典小吃「天使雞排」、「腸腸在一起」、網紅名店「晴子冰店」、媒體網路極推店家「沙拉王國超級讚店」等。活動詳情可上新北市經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )