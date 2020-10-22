議員曹嘉豪牽小豬上議堂質詢，還替小豬包紙尿布。（吳敏菁攝）

議員曹嘉豪牽小豬上議堂質詢，還替小豬包紙尿布。（吳敏菁攝）

彰化縣議會定期大會，萊豬議題持續發酵，議員曹嘉豪22日把小豬包尿布，牽小豬上議堂質詢，議員們除了要求超前部屬，加強檢測、加以標示，捍衛健康，也要求強化設備，提升飼養和屠宰環境，讓本土豬肉更有競爭力。

曹嘉豪指出，「萊豬」進口已經擋不了，彰化縣政府一訂要加強行銷、支持在地的「彰化健康豬肉」，同時也要提升飼養、屠宰環頸，把中央百億輔導基金，協助養豬產業提昇飼養環境，建構完善「冷鏈供應系統」，區隔消費市場，也讓本土豬肉有進軍國際市場的能力。

莊陞漢也指出，萊豬議題未嘗不是一個機會，得以藉此機會，打響、建立本土豬肉的品牌，但是前提更是，品質怎麼被看見見、吃得出來，標示和品牌如何強化。

陳銌銌、劉淑芳、鄭俊雄、張錦昆、陳珔珔等多位議員也要求縣府從縣府農業處、衛生局，從飼養、拍賣、屠宰到銷售都要強化檢測，並採取重罰，超前部署能夠被清楚辨識的標章。

彰化縣長王惠美強調，所轄通路市場、工廠及進口商，採取先源頭查核、後市場稽查及抽驗等多面向管理，並規範學校營養午餐及長輩用餐的關懷據點一律採用國產豬肉，同時形塑「彰化健康豬肉」品牌，保障縣內豬農權益，維護本縣畜產品質及守護民眾健康。

王惠美表示，截至9月30日，稽查人員至縣內各大賣場進行市售臺灣優良農產品、家畜產銷履歷、畜產加工品之標章標示檢查及產品抽驗，共1071件；畜禽食用飼料抽驗185件；彰化健康豬肉抽樣40件送檢，抽檢結果全數合格。

(中時 )