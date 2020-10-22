富邦悍將擺脫上半季低潮，在下半季打出爭冠競爭力，高國輝點出關鍵，主要是球隊在這段期間球員培養出抗壓性，加上輪流有不同球員跳出扮演致勝角色，「希望明天能如願看到藍色彩帶。」

高國輝上半季僅有8轟，但他下半季長打能力復甦，共敲出17轟，本季至今敲出25支全壘打是近4年最佳表現，成為球隊能夠在下半季續保爭冠機會的關鍵之一，但進入10月後打擊卻遇到狀況，近兩戰8打數都沒能敲安。

「這個月真的怪怪的，10月狀況不是很理想，但我相信自己會走出來的，時間應該快到了。」高國輝自認不擔心打擊碰上瓶頸，反倒認為有些該打好的球沒打好，讓自己比較懊惱，「接下來的重點還是要把該做的事情做好，上場盡力拚每顆球。」

高國輝也指出球隊在下半季到現階段依舊能保持競爭力的原因，就是在這段期間球員培養出抗壓力，「以往可能走到一半就會失去競爭力，但今年大家一起努力拚到最後，尤其過程中不時有不同球員跳出當英雄，這一點大家做得很好。」

除了索沙扛起球隊投手重責之外，高國輝還特別點名新入團的張進德及後段棒次的林宥穎、陳凱倫，「宥穎跟凱倫的跳出補足了我們後段棒次的火力，阿德除了攻擊部分，還扮演起啦啦隊長角色，無形中為球隊添加不同元素。」

而下半季爭冠關鍵時刻，悍將球迷熱情到客場應援也讓高國輝十分感動，「不管是在台南還是洲際，看到外野坐滿我們的球迷，都讓我們很感動，最近的每場比賽張力都很大，球迷想看我們贏球，我們也要做好自己的本分，希望明天能夠如願看到藍色彩帶。」

(中時 )