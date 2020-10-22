楊鎮浯縣長（中）22日帶領縣府團隊就5大觀光提案，跨海爭取交通部觀光局長張錫聰（右）支持。（金門縣府觀光處提供）

離島國旅熱點金門，遊客全島穿梭來去，縣長楊鎮浯22日帶領縣府團隊就5大觀光提案，跨海爭取交通部觀光局支持，期待持續迎來新一波人潮，進一步帶動地方經濟活力。

楊鎮浯今天率同縣府觀光處長丁健剛等人，就強化金門縣觀光環境服務設施和改善旅遊環境，專程赴交通部爭取支持。觀光局長張錫聰允諾挹注需用經費，協力升級金門的觀光能量。

縣府此次爭取重點包括「提升金門縣公共自行車租借服務改善計畫」、「烈嶼旅客服務中心建置計畫」、「安心旅遊自由行行旅客住宿優惠及行銷活動」、「電瓶車汰舊換新計劃」、「台灣好行服務升級計劃-行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用」等5大提案。

縣府說明，在執行細節方面涵蓋公共自行車增設衛星站點、汰換破損老舊車輛，以及因應金門大橋通車後，規畫複合式旅遊中心，作為烈嶼低碳旅遊的第一站，同時配合安心旅遊，爭取中央撥補經費，並持續辦理電瓶車更新改善，以利推動綠色觀光低碳遊程。

(中時 )