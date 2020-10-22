省道台九丁線、和平隧道與和中隧道間，落石崩坍，阻礙隧道口。（新城分局提供／王志偉花蓮傳真）

最近一週，花蓮氣候不穩，半夜降下豪大雨，今天凌晨持續爆大雨，秀林鄉舊花公路省道台九丁線、和平隧道與和中隧道間，出現岩壁坍塌，堵在隧道口，警方即刻管制，因邊坡土石持續滑落，公路總局南澳工務段直到今天清晨6時才將石塊清除搶通。因入夜山區持續大雨，呼籲駕駛人注意！

由於連日降雨，今天凌晨花縣秀林鄉和平隧道與和中隧道間，傳出大量落石，新城警分局和平派出所接獲南澳工務段通報，所長王祝光、警員柯廷翰、實務生林政穎到台9丁線62公里處，一到現場就看到南下車道旁的岩壁坍塌，各大小岩塊佔滿南北車道約4分之3，警方開啟警車爆閃燈，告知前後來車前有事故，並與南澳工務段冒雨漏夜清除道路障礙。

由於崩坍的落石較大也較多，工務段動員重機械到場清除，直到今天清晨近6時才清除石塊恢復雙向通行，所幸未發生任何人車意外。不過花蓮今晚入夜後，山區持續降下大雨，省道蘇花舊公路處在險境中。

新城警分局長林明鋒表示，氣象局警訊，近日花蓮持續有大雨特報，山區易造成土石鬆動滑落坍塌，請民眾行駛台8、台9線、台9丁線注意路況，若遇前方有落石狀況，應儘快離開現場，並通知警方及工務段，盡速排除。

(中時 )