和平島公園-留夏沙灘首次舉辦電音派對，現場有約15個攤位的假日市集可以逛。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市推出「海派浪漫 24小時Non-Stop不斷電玩基隆」，延續夜間光雕秀浪漫，24日將在和平島公園-留夏沙灘首次舉辦電音派對，現場有約15個攤位的假日市集可以逛，下午4點半即可免費入場，市長林右昌表示，這次舉辦無邊境海景電音趴，點亮夜晚魅力，是基隆從未有過的海派趣味。

林右昌說，正濱漁港浪漫夜活動行銷宣傳才剛開跑，短短幾天已有數萬人到現場享受基隆海港味的浪漫夜，為延續這波風潮，24日舉行電音趴，讓和平島公園成為派對現場，邀請到年輕族群喜愛的國際派對品牌來到基隆，讓更多人認識這座城市。

觀光及城市行銷曾姿雯處長指出，市府這次以文化、歷史與生活作為核心價值，創造「海派浪漫」系列活動克服漁港地形限制，17日先在色彩屋以漁港為畫布上演光雕秀，24日在和平島舉行電音趴，城市的兩端將呈現兩種不同風格的樣貌，讓遊客透過旅遊來愛上這座港灣。

觀銷處表示，這是基隆首次與國際知名電音派對品牌「斯邦奈Spunite」合作，現場可以容納約2千人，也有約15個攤位的假日市集可以逛，其中特別的是舞台將以山、海為背景，活動從下午4點到晚上9點半免費入場，演出卡司包括具百萬粉絲DJ藍星蕾、金曲獎最佳新人謝震廷、饒舌歌手呂士軒、R＆B新歌姬孫尤安等音樂人。

(中時 )