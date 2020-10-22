呂思緯（鼓鼓）日前重返校園錄製節目《嘿，你畢業後想幹嘛？》，他赴世新大學挑戰當啦啦隊，剛熱身完，教練就要他嘗試挑戰「人肉金字塔」，鼓鼓起初再度使出「烙跑」戰術，大喊：「很恐怖，幫我叫車。」不過所幸平常就有衝浪、運動習慣的他，無論是臂力或核心都訓練有術，順利完成任務。

他當天嘗試去舉人和被舉，十分緊張，雖然學生輕鬆地把鼓鼓舉起，但鼓鼓被舉時，得用核心肌群把「皮繃緊」才順利成功，他形容很恐佈，「還好我也不重，但肌肉還是要出力，若哪個肌肉軟掉的話，他們也撐不住，舉人比較輕鬆，因為還有其他學生幫忙一起舉。」

此外，鼓鼓近來仍把握演出空檔，到海邊享受衝浪、觀光的時間，豈料一路上都被民眾認出，還有人一時口誤把鼓鼓叫成「鬼鬼」，調皮的鼓鼓和對方拍完合照後，都未跟對方告知他的名字，「我是誰不重要，和他們合照，他們開心最重要。」

鼓鼓前進校園，與學生一起挑戰啦啦隊。（相信音樂提供）

(中時 )