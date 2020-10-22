林廷翰代表台南參加國術南拳，如願獲得金牌。（體育處提供／李宜杰台南傳真）

吳佩真於國術長兵器項目奪得金牌。（體育處提供／李宜杰台南傳真）

2年1屆的全民運動會歷經多日鏖戰，22日下午在花蓮縣台灣原住民族文化館舉行閉幕典禮，南市代表隊本次共獲得17金21銀18銅，總計56面獎牌，超越2018年的43面獎牌，也是縣市合併以來獎牌數最高、金牌數最多的1屆，短桿曲棍球也獲得4連霸，成績耀眼。

全民運賽事22日邁入尾聲，南市曲棍球短桿奪得金牌，順利達成4連霸目標。曲棍球代表隊主要由台南大學體育系學生組成，大多自小學開始，以加入俱樂部方式接觸曲棍球，國高中持續至復興國中、關廟國中、新豐高中及台南高商等校銜續訓練，最終至台南大學完成四級培訓體系。選手多利用夜間與假日集訓，在有限時間培養默契及球技，這次不負眾望再次奪冠，選手及教練全都欣喜若狂。

另外，南市在本屆全民運國術項目也奪得5金5銀的亮眼成績，21日長兵器項目奪得金牌的吳佩真表示，這是她第3次參加全民運，也是首次站上頒獎台，特別感謝林育正教練一路上的指導與鼓勵，讓她如願為台南爭取榮譽。

此外，林廷翰也是第3次代表南市參賽，他自4歲起開始練習國術，上屆賽事在南拳項目拿下銅牌後，2年間重新調整訓練步調，以超越上屆成績為目標，持續努力，在眾多堅強實力選手中脫穎而出，如願超越自我，再拿下一面金牌。

在蹼泳項目，本屆賽事也拿下2金1銀4銅的成績，更拿下男子蹼泳單項總錦標殊榮，其中400公尺水面蹼泳奪金的陳柏翰，目前就讀台南大學體育系，自當選手開始，即自律每日堅持訓練，本屆賽事也較他上屆賽事成績進步了1.21秒，如願拿下金牌。

南市體育處表示，為培育本次參加全民運動會之選手，市府在賽前挹注了每位參賽選手培訓經費，未來也將持續兼顧全民運動推展及選手培育，營造更友善且多元化的全民運動風氣，給予南市運動選手更優質的訓練環境。

(中時 )