吳克群日前歡慶41歲生日，曬出好友阿緯的3歲女兒「錢錢」特別手作的生日卡片，錢錢同是吳克群的乾女兒，有「父女之情」，錢錢有模有樣的寫上大大的「群哥」2字，模樣可愛，讓吳克群開心喊：「世紀最甜禮物。」並提到「第一時間感覺錢錢是我的小天使！這是真愛。」並笑虧阿緯：「只有錢錢不會像他爸爸一樣一直置入，置入狂魔阿緯能有這樣的女兒實在是上輩子修來的福氣。」

他的好友威廉也送上翻唱吳克群〈後勁〉的影片，威廉：「太喜歡這次我為群哥所拍的作品，好兄弟十幾年了，你照顧好身體，生日快樂。」威廉還自嘲：「順便我也摧毀，想找棒棒堂合體開演唱會的人，你們三思啊。」而吳克群與女友陳語安交往3年，感情甜蜜，陳語安先前花許多心思籌備驚喜，特地召集了他身邊好友一起偷偷幫忙錄給吳克群的生日祝福，吳克群開心：「他們剪輯製作了一個長達30分鐘猶如微電影一般，特別的生日祝福影片，很感動。」大方放閃。

此外，他先前在台剛結束新專輯《你說 我聽著呢》宣傳，馬不停蹄赴大陸工作，目前人在對岸工作的他，分享在生日當天和朋友們去了音樂節，欣賞喜歡的樂團表演，也簡單跟同事、朋友們一起慶祝，他許下生日願望：「今年是特別的一年！我們大家失去很多重要的人。第一次那麼希望所有人的身體都能夠健康。」

吳克群日前歡慶41歲生日，開心收到乾女兒卡片。（摘自IG）

(中時 )