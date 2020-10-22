溫昇豪演出《火神的眼淚》後感觸很深。（公視提供）

陳庭妮飾演女消防員。（公視提供）

《火神的眼淚》前導海報曝光。（公視提供）

由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷主演的公視《火神的眼淚》，從開拍就備受期待，也多次被觀眾票選為最期待影集，劇中要角林柏宏與劉冠廷今年分別以《怪胎》及《消失的情人節》入圍金馬獎最佳男主角，林柏宏表示，原來和好兄弟一起入圍是這種感覺，「和冠廷一起入圍真的很開心，《消失的情人節》裡他很可愛，期待之後在金馬活動上聚會。拍攝《火神》時大家建立一起打仗的革命情感，我們在片場都很投入，跟他演戲總是很放鬆又很有趣！很期待成品。」

同樣入圍金馬獎男主角的劉冠廷也表示，很喜歡在《火神的眼淚》中與隊員們的相處過程，就像回到大學跟一群好兄弟一起生活的樣子，大家都為了同一個目標向前拼命，他很期待《火神的眼淚》播出後，能用不同的樣貌跟大家見面。

《火神的眼淚》是台灣首部以消防員為題材的職人劇，深入探討消防員生活中面臨的議題，男主角溫昇豪表示，從開拍後，對消防這個題材就有很多感觸，現在只要看到有關於消防隊的新聞都會多加留意，也深刻體會到我們現在能夠安居樂業，背後都有很多默默在付出的人們，「其實消防員們平常也是走在路上的平凡人，但在最危難的時候，都會給我們一輩子永生難忘的協助」。陳庭妮也説：「從參與《火神》的拍攝就覺得有種使命感，感受到消防這個職業太令人敬畏，可以說是把自己的命拿去跟陌生人的命交換」。

公視22日也宣布將於2021年首播，並首度釋出前導海報，由剛拿下《台北電影節》最佳海報獎的知名設計師陳世川操刀，整體象徵消防員大敵「火」的橘紅色調設計，消防員展開雙手為民眾阻擋火焰，就像如臨大敵的戰士，全力抵抗全面燃燒的火場及致命的濃煙。製作人湯昇榮表示，《火神的眼淚》動員影視界專業人才，爆破、特效、音效、動作等都是最頂尖的團隊，度過了最艱難的疫情完成為期101天的拍攝，直到近期將完成最後的特效工作，每個環節都是經過審慎的製作，作為公視劇本孵育計畫第一彈，值得期待。

(中時 )