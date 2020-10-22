實境遊戲成功過關後，可至服務台兌換代幣扭扭蛋。（茂林風景區管理處提供／林雅惠高雄傳真）

茂林國家風區管理處辦理「2020–2021山城花語溫泉季－實境遊戲」搶先開跑！首創「山裡的實境遊戲」，讓民眾化身為山林探險家，沿著山路尋找「龜王的寶物」及「神秘藏寶圖」，還有NPC(官方角色)闖關立牌，提升玩家遊戲體驗，實境遊戲於中秋連假正式開跑，一天僅限20組民眾參與，至今已逾300位民眾報名參與，人數不斷增加中。

茂管處因應今年疫情影響，將過去只能在室內體驗的「實境解謎」規劃至戶外並結合六龜在地景點，民眾在體驗實境解謎的同時，還能欣賞六龜寶來、美崙山的風景，讓登山不再只是健走，還能以實境解謎遊戲動動腦筋，了解六龜當地故事，吸引闔家大小一同前來山城探險。

實境遊戲分為「龜王的寶物」及「神秘藏寶圖」兩條路線，「龜王的寶物」以六龜龜王傳說改編而成，民眾必須化身成山林探險者在寶來花賞溫泉公園、浦來溪頭社戰道，協助龜王找到遺失的寶物，途中必須幫助花仙子、樹長老、飛鼠寶寶、紫蝶公主等角色解決問題，藉以找到寶物，「神秘藏寶圖」則以尋找六龜首富遺留下來的寶藏為故事主軸，通過美崙山步道絕美景點的關卡獲得寶藏。

遊客必須先至聚寶來景觀休憩餐飲報到→押證件兌換道具包→開始尋寶（沿著線索尋找QR code，掃描題目配合道具包得到答案前往下一關卡）→破解最後關卡得到完成畫面→回到聚寶來景觀休憩餐飲兌換代幣→扭扭蛋抽大獎！

獎品有高級溫泉會館住宿券、豪華露營雙人券、泡湯券等逾1000份好禮等你來拿，最高可獲得價值8000元國蘭花園VILLA會館雙人住宿券乙張。

茂管處處長簡慶發表示，山城花語活動多元除有適合年輕人及小朋友玩的實境遊戲外，還安排了一系列周邊活動有「農事觀光旅遊」可邀請家人朋友一同來採茶、揉茶、體驗茶席，還有「勇走山城」「冬梅茶語」、「春語花豔」結束後還能一起享用充滿六龜在地特色的花語便當。詳情可搜尋臉書粉專「fun心遊茂林」或「山城花語官方網站」查詢。

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