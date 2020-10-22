台北市一名按摩妹，控訴被客人框出場後，遭到對方持刀恐嚇，透露客人還吃藥維持「性能力」，之後更是性侵得逞，但經過法官調查，發現按摩店幹部與客人對話「露餡」，認為按摩妹說詞前後不一，這名客人最後被判無罪。

按摩妹花花（化名）控訴，2018年12月期間，一名陳姓男客人將她帶出場後，兩人前往旅館，這時陳男拿出一把刀，恐嚇「如果妳要走的話，我後面會對妳做出什麼事情，我不知道」，之後將刀放在桌上，用身體壓制花花成功性侵。

針對指控，陳男反駁事發當天他帶花花出場之前，已經向幹部確認過她可以做性交易，自己雖然身上有帶刀，不過放在房間內並沒有拿出來恐嚇，所有過程都有經過花花同意，事後也有向按摩店付錢；且陳男請幹部作證，對方傳訊「嫖妓哪有甚麼好糾纏」、「你們是雙方同意去旅館的」、「錢也付了」。

而花花證詞也相當反覆，一開始先說是兩把黑色蝴蝶刀，法庭上改口說另一把放盒子裡，並說自己趁陳男上廁所時，將刀拿到外面車庫藏，法官認為既然可以去藏刀卻不逃跑，說法實在可疑；後來花花到醫院驗傷，也只驗頸部瘀傷，沒驗性侵案中的重要部位，同時沒保存性侵證據報警，反而急著找陳男談賠償。

即使花花提供與按摩店櫃台對話，像是「他吃藥幹得很爽」、「我卻像個白癡、像狗一樣，哭著求他放我走」、「我真的從來沒有因為賺錢那麼落魄，感覺很怕我的生命，可能因為他一時快樂就這樣毀了」；但法官勘驗證據後，認為對話紀錄不完整，認定罪證不足，判陳男無罪。

(中時新聞網)