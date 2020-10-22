內政部營建署計畫在彰化市蓋「只租不售」社會住宅，彰化縣政府則挑在伸港鄉，打造全縣第一座，「只賣不租」青年住宅，議員們紛紛質詢進度，好奇怎麼挑伸港？縣長王惠美強調，選在伸港是因為剛好有國宅專區土地，加上鄰近工業區，交通便捷。

內政部營建署鎖定彰化市學士街約5015平方公尺基地，興建地上10層、地下2層社會住宅，預計容納266戶。

彰化縣政府也為了協助青年安居樂業，進一步推動青年住宅，掀起陳玉姬、吳韋達、陳銌銌、莊陞漢等議員關心，好奇未來容納戶數等，還有怎麼營運管理，是否會拖累房價？

縣長王惠美表示，伸港是彰化縣5個人口成長鄉鎮市之一，全興工業區內百公頃都市計畫重劃剛好有國宅專用區，由彰化縣政府管理，無論連接國1、國3、快速道路76或61都很方便，生活機能健全，且鄰近彰濱工業區以及全興工業區，可有效帶動在地就業，解決企業缺才問題。

縣府勞工處長吳蘭梅表示，預計規劃600戶分4期，第1期約150戶，設定條件需滿20歲、未滿45歲，在彰化縣設籍2年以上，全戶人口裡面不能擁有房屋，不動產部分現值不能超過1000萬元。

勞工處表示，全案還在規劃預算編列，如果順利審議通過，預計明年4月或5月可開始著手進行，預計在110年底可以完成。

議員莊陞漢指出，「只賣不租」主要是避免囤房，但仍要進一步規範，賣了再轉賣的炒作，吳蘭梅表示，青年住宅主要提供階段性的需求，希望能夠協助彰化縣的青年能夠在地就業，並返鄉服務。

(中時 )