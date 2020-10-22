由中華電信股份有限公司主辦，台北市電影委員會、愛爾達科技股份有限公司合辦之「2020 MOD微電影暨金片子創作大賽」，首度打破分組競賽限制，個人獎除了維持往年的最佳男演員獎、最佳女演員獎、最佳劇本獎，更新增5大個人獎項：最佳導演獎、最佳攝影獎、最佳美術設計獎、最佳音效獎、最佳剪輯獎，積極鼓勵各環節的影視人才專業表現，其中最佳男演員獎項，金鐘迷你視帝游安順在微電影《釣客》中有突破戲碼，也入圍角逐。為響應5G時代來臨，今年也首度開辦「VR原創微電影企劃徵選」，上述獎項皆於22日公佈入圍名單，詳情請洽「2020 MOD微電影暨金片子創作大賽」官網。

今年總共徵得300件作品，包括288部微電影與12件VR企劃案，經9位評審於初審會議熱烈討論，評選出20部微電影、5件VR企劃案的入圍作品，角逐總計超過390萬的高額獎金。值得關注的是，「微電影組」有超過半數皆為在學生參賽，顯現年輕創作者的潛力無窮，也對應本競賽渴望培植新秀的初心；「VR原創微電影企劃徵選」則是公司行號與個人投件各半，高手遍佈產業與民間。評審團表示本屆參賽類型多元、創作能量蓬勃，在充滿未知數的2020年，留下時代的刻痕與印記。「2020 MOD微電影暨金片子創作大賽」入圍影展及頒獎典禮將於11月舉行。

(中時 )