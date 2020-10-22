歷史是一脈薪火相傳！台中市具百年歷史市定古蹟「聚奎居」已整建完畢，遲至今日仍未能開放；市議員陳世凱22日為民請命，質詢整建多時卻卡在旁邊空地未整理以致未能開放，無異是白忙一場。市府文化局長張大春強調，該局會加速空地景觀改善，預期於年底前開放。

陳世凱表示，興建於1920年的烏日「聚奎居」，是當時烏日區富紳商的宅邸，市府2012年公告為市定古蹟，並編列預算修繕，聚奎居所有權人也投入5％經費，修繕總經費達6000萬元，今年5月已完工。

陳世凱說，聚奎居洋樓雖具文資意義，卻年久失修、殘破不堪爭取修復，好不容易修復後，地方引頸企盼成為當地重要的人文景觀；但修復迄今仍然封閉，無法開放供民眾參觀，讓民眾大失所望。經了解原因發現，竟是因旁邊有空地未整平、碎石裸露疑因安全疑慮。

張大春強調，聚奎居是私人產權，據了解已有營運商承租，文化局將促空地地主加速整理空地後協助以種植草皮等方式強化景觀，預計年底可開放營運，讓文資活化再利用，也讓民眾有多元文史休閒選擇，讓歷史建築可獲得一脈相承。

(中時 )