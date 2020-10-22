一場專為低收獨居長輩打造的「類出國派對」於109年10月22日(二)上午10時在大安區公所10樓熱鬧舉辦，在主辦單位精心規劃下，「2020大安傳愛關懷獨居長者暨居家防災宣導活動」打破公益活動的型式，結合時下最夯的類出國體驗，營造活潑繽紛的多元異國氛圍，創造輕鬆享樂的美好時光，與獨居長者渡過重陽佳節，令參加的長輩們都感動不已。

大安區公所區長林明寬表示，「大安傳愛關懷活動」每年利用佳節時分關心送暖不間斷，已經成為大安區的特色服務項目，今年邀請區內低收入戶獨居長者們提前同歡慶祝重陽節，並特別企劃設計類出國情境，一掃大家因疫情而沉悶許久的心情。長者們一到活動現場，映入眼簾的便是模擬登機報到劃位櫃台，通過精心打造的登機門後，彷彿瞬間進入充滿異國風情的世界，乘愛起飛來場美好的心靈旅行。

北市大安區關懷獨居老人出新招，最夯類出國體驗營造異國氛圍。(戴志揚翻攝)

台北安和扶輪社自民國97年起即與大安區公所攜手舉辦這項活動，今年活動由黃文雄社長率社員們出席，成員們也戴上了象徵愛與幸福的夏威夷花環來致贈長輩關懷禮金，熱情的與長者們互動慶重陽。大安區公所更是發動同仁號招組成「大安勁舞團」，經過同仁連日集訓後反串演出有趣活潑的夏威夷草裙舞，並搭配一群青春洋溢的舞蹈愛好者師生們，變裝為帥氣美麗的空姐空少帶來的異國曲風熱舞，組合成創意十足的航空舞蹈秀。除了精彩的異國風情表演，主辦單位也準備了泰式、日式、法式等多國小點心，馬來西亞籍新移民朋友黃女士更製作了家鄉道地的藍花娘惹糕、九層娘惹糕等南洋甜點與長者們分享。

北市大安區關懷獨居老人出新招，最夯類出國體驗營造異國氛圍。(戴志揚翻攝)

剛滿65歲第1次參加活動的朱阿姨，在工作同仁們陪伴下開心的在拍貼機攤位與夏威夷、希臘、法國等各地的風景合影，她平時雖然是一個人獨居生活，依然懷抱為社會貢獻力量的想法，因此平日也在公家機關擔任志工，朱阿姨表示對於大安區公所提供這樣貼心的服務感到很新鮮，也很期待明年繼續加大安傳愛活動。而由東方工商賴亞瑋老師率領的大安社大髮藝團隊提供的義剪服務，也吸引許多長輩前來改造一下髮型，大安區公所的防災宣導攤位更利用小遊戲一對一與獨居長者做互動，希望長者都能接收到實用的防災資訊。

北市大安區關懷獨居老人出新招，最夯類出國體驗營造異國氛圍。(戴志揚翻攝)

林明寬區長表示，大安傳愛關懷活動是大安區重點特色服務，為長者提供多元關懷面向，因此同仁每年都全心全力的在活動企劃上別出心裁，將長者視為尊榮顧客，每年都帶來不同的主題與驚喜。也很感謝安和扶輪社、及東方工商團隊協助，以及其他協力單位如大安健康服務中心、大安社會福利服務中心、國稅局大安分處、稅捐處大安分處、大安戶政事務所等所提供的資源，透過公私部門攜手協力將愛心永續傳遞，讓長輩們都能感受到自己並不孤單，大安區公所也將更努力為長輩們提供安心的關懷服務。

(中時新聞網)