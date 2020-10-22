網紅米砂撇風波「不下海」 曝拍AV男優要有這條件

網紅「老濕姬」米砂（Misa）作風大膽，尺度無上限常拍影片探討性愛話題，近日卻捲入網紅陪睡風波，遭影射陪睡一次價碼50萬，人紅是非多的她，去年還曾自爆為孫安佐墮胎引發輿論譁然，不過先前她已轉戰成人產業當起AV監製，接受訪問分享工作近況，除了負責想腳本畫分鏡，她還會直接到拍攝現場指導男女優的演出，面對很多網友私訊應徵男優，她也大方公開挑選條件。

米砂表示，她目前的正職是AV監製，每次成人片的拍攝都要從早拍到晚，為了拍片甚至沒時間睡覺，所以現在反而自己的YouTube頻道變成副業，也說想拍AV這件事她已經籌備了五六年，當初會創頻道做網紅就是為此鋪路積累人脈，認為蠻多不懂的人或許會批評她，但只要身邊朋友家人支持就夠了。

礙於台灣現行法規，不能在戶外拍攝成人片，米砂寫腳本都是從日常生活中擷取靈感，並讓想法隨時處於情色狀態，譬如現在網路直播盛行，她就寫了一個直播主和粉絲的愛愛之旅，但她透露自己個性很龜毛，「沒有到達完美，就不會發表片子」。

談到男女優的挑選條件，米砂不諱言，希望男優的身體素質要好一點，體力不能差，不要做幾下就喊累，因為成人片都是長時間拍攝，且一直要有持續性的動作，除此之外，男優的部分可以不看長相，但生殖器尺寸至少要普通以上，太小的話有些體位沒辦法達成，而女優首先會挑選身材好和樣貌好的，並提到她們公司其實也設有減重班，還可以出錢去做微整形，但感嘆台灣AV文化還沒有這麼成熟，所以很多人的演技、技巧都很糟糕。

另外，米砂也說，很多來應徵的男生，都會吹噓自己很強，抱持來玩的心態，認為拍AV是可以免費滿足性慾的一份工作，但其實這樣會拖累整個團隊的拍攝進度，至於自己是否會親自下場拍攝，她舉例金獎導演李安，只專注幕後工作不會下去演戲，米砂也坦言自己沒有當演員的料，所以沒有打算下海去拍片。

(中時新聞網)