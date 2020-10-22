林右昌22日上午到長潭里探視今年滿百歲的張勸，親自為老太太戴金鎖片。（陳彩玲攝）

林右昌22日到仁愛區福仁里探訪羅林玉卿，大讚羅奶奶的皮膚沒有斑點吹彈可破、說話中氣十足，保養的相當好。（陳彩玲攝）

林右昌22日上午到長潭里探視今年滿百歲的張勸，親自為老太太戴金鎖片。（陳彩玲攝）

女士羅林玉卿分享養老秘訣表示，多吃瓜類、地瓜葉等蔬菜，每晚做30分鐘外丹功，保持愉悅心情。（陳彩玲攝）

基隆市百歲人瑞高達77人，市長林右昌22日探望兩位老奶奶，分別是今年滿百歲的張勸、103歲羅林玉卿，致贈紅包及總統蔡英文送的金鎖片，並請教養生、長壽秘訣；羅奶奶分享，自己每晚做30分鐘外丹功保持運動習慣、飲食上是多吃蔬菜類。

社會處表示，基隆老年人口總計6萬3千多人，百歲以上長者77名，佔本市65歲以上人數約0.12％，是全國22縣市排名第8，位居北台灣第3，目前全市最年長百歲長者，由住在信義區年滿112歲的申永鴻爺爺蟬聯，是全國少數超過110歲的長者。

林右昌22日上午到長潭里探視今年滿百歲的張勸，親自為老太太戴金鎖片，里長鍾麗美說，張奶奶時常會自己從住家走到調和市場逛街，路程約1公里，雖然年紀大，但身體還相當勇健；張奶奶表示，自己每天都睡到自然醒，在家門口的空地做運動、拉筋，保養沒有秘訣，就是什麼都吃、不挑食，多走多動。

林右昌再到仁愛區福仁里探訪羅林玉卿，大讚羅奶奶的皮膚沒有任何斑點吹彈可破、說話中氣十足，保養的相當好，不禁請教養生秘訣；羅奶奶分享，多吃瓜類、地瓜葉等蔬菜，每晚做30分鐘外丹功，保持愉悅心情；拜訪尾聲，羅奶奶更爽朗的表演「感謝」的手語歌，盼大家平安快樂的過日子，逗得大家呵呵大笑。

(中時 )