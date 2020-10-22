大里農會推動食農教育，22日在草湖市民農園舉辦「割稻體驗活動」，遵循古例「拜田頭」感謝。（黃國峰攝）

大里農會推動食農教育，22日在草湖市民農園舉辦「割稻體驗活動」，農友向草湖國小六年級的同學，示範割稻技術。（黃國峰攝）

大里農會推動食農教育，22日在草湖市民農園舉辦「割稻體驗活動」，草湖國小六年級的同學來體驗，地主林連進遵循傳統，用扁擔挑來「割稻飯」犒賞幫忙割稻的小朋友們。（黃國峰攝）

大里農會推動食農教育，22日在草湖市民農園舉辦「割稻體驗活動」，草湖國小六年級的同學割完稻後，吃割稻飯，都說好好吃。（黃國峰攝）

秋風起，田野間又見金黃稻穗隨風起舞，大里農會推動食農教育，22日在草湖市民農園舉辦「割稻體驗活動」，草湖國小六年級三個班級的同學們，在畢業前夕，下田收割稻米，體驗農夫辛苦，進而學習到對食物、生產者和環境的尊重和感恩。

草湖國小六年級甲、乙、丙三個班級的同學，今年7月也到草湖市民農園體驗插秧，經過了102天，當時青綠的幼苗，已金黃累累，農友們熟練的示範割稻穗，小朋友們也紛紛拿起鐮刀，割下金黃色的稻穗，都說好玩，大量的體力活，也讓接下來的割稻餐吃得碗底朝天，回味無窮。

大里農會總幹事賴東陽表示，本次活動是延續7月起的作伙插秧趣活動，過程中小朋友體驗了從最初的插秧、期間由農友們細心呵護稻子長大結實，今再由小朋友們下田收割，體驗收穫的喜悅，也懂得感恩，現場也有割稻機作業，讓小朋友比較人工及機器收割的不同，最後也由地主林連進遵循傳統用扁擔挑來「割稻飯」犒賞幫忙割稻的小朋友們，運動完小朋友各個飢腸轆轆，連吃二碗，還說不過癮。

草湖國小校長林詠勝表示，草湖國小73位師生有幸可同時參與插秧及割稻活動，對於能從教室場域的學習，擴展到社區，是難得的機會，體驗到農民養護稻米成長的箇中辛苦，也讓小朋友深刻了解到「一粒米百滴汗，誰知盤中飧粒粒皆辛苦」的深層意義，希望小朋友能好好的努力，因為腳踏實地的做事，才有豐碩的收割。

(中時 )