連辦10年的年度盛事「2020新北歡樂耶誕城」即將到來，系列活動中，由TVBS製播及直播的「巨星耶誕演唱會」，年年佳評如潮，去年還吸引超過40萬人湧入。在網友敲碗期待下，「巨星耶誕演唱會」22日公布首波卡司，皆是入圍本屆金曲獎的超強新聲，包含「新生代人氣創作樂團」告五人、「新世代靈魂歌姬」9m88及「最強嘻哈新人」高爾宣，堅強陣容接力嗨唱，「金」光閃閃的陣容，將引爆「新北歡樂耶誕城」的尖叫能量！

去年首次參與「巨星耶誕演唱會」表演，就吸引大批粉絲朝聖的高爾宣，今年應邀再次登上耶誕城舞台！不同於去年表演時還有些緊張，高爾宣已經學會調適演出時的壓力，「今年就是要好好享受舞台！」現在他正積極籌備中，希望有機會可以帶DJ跟鼓手一起演出，表演曲目當然也包含大家喜歡的招牌歌曲！高爾宣也謝謝粉絲一路相挺，他感性地說：「當我粉絲其實蠻辛苦的，還要被酸民罵，雖然一路上很多波折，但很多粉絲還是都選擇相信我、支持我，真的很謝謝他們。」

初次登上新北歡樂耶誕城舞台的告五人樂團，早在前幾年觀看「巨星耶誕演唱會」轉播時，就很期待能到現場與大家同樂，所以今年收到演出邀約後超級興奮，誓言會卯足全力準備！為了要給大家一個難忘的夜晚，告五人透露這次演出將會設計耶誕氛圍的小巧思，「引領大家進入黑夜，仰望星月與所有人一同合唱」，讓現場觀眾感受暖暖的耶誕氣氛，也向瓜粉們溫情喊話：「親愛的哈瓜，一個人過耶誕節，不如來新北歡樂耶誕城，和我們一起溫暖整個冬天。」

今年在金曲典禮上，以一襲亮橘禮服驚豔紅毯的9m88，整體造型大獲網友好評，更被造型評審選為紅毯五美。所以會以怎樣的造型出現在「巨星耶誕演唱會」，讓人不禁期待。9m88神秘表示，目前規劃「活潑與帥氣兼具的造型」，要觀眾們拭目以待！看到每年「巨星耶誕演唱會」的盛況，都熱鬧的像是大型戶外KTV，這讓9m88非常期待當天與觀眾的互動，也希望大家都能來現場同歡！為呼應當日「耶誕」主題，9m88也計劃在演唱會帶來曲風較為輕快的歌曲，給民眾一個輕鬆歡愉的夜晚。

(中時 )