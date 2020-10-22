日本男星木村拓哉的女兒木村光希今天在社群網站分享戴上台灣醫療耗材品牌中衛與精品品牌推出的聯名口罩照片，她也寫下，「捨不得丟掉」，難掩喜歡。

木村光希今天在Instagram曬出戴著聯名口罩的照片，寫道：「這是一次性的口罩，但很可愛捨不得丟掉。」而她貼出照片後，已獲得近13萬個讚。

精品品牌表示，身為口罩國家隊的中衛，除了品質優良，同時也以彩色口罩而著名，與品牌精神不謀而合。

(中央社)