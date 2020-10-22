木村拓哉愛女捨不得丟 中衛聯名口罩成台灣之光 19:542020/10/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本男星木村拓哉的女兒木村光希今天在社群網站分享戴上台灣醫療耗材品牌中衛與精品品牌推出的聯名口罩照片，她也寫下，「捨不得丟掉」，難掩喜歡。 木村光希今天在Instagram曬出戴著聯名口罩的照片，寫道：「這是一次性的口罩，但很可愛捨不得丟掉。」而她貼出照片後，已獲得近13萬個讚。 精品品牌表示，身為口罩國家隊的中衛，除了品質優良，同時也以彩色口罩而著名，與品牌精神不謀而合。 (中央社) #木村光希 #木村拓哉女兒 #中衛聯名口罩 #寶格麗 # 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中信台灣夢版圖 增至28據點 陪伴偏鄉孩童長大 04:102020/10/22 金融．稅務 陪偏鄉童成長 中信擴大台灣夢 04:102020/10/22 藝文副刊 三發地產贊助雲門新作 04:102020/10/22 投資理財 銀行界劉德華偷拍15.8G激戰片 遭最強老婆求償千萬 07:592020/10/22 社會 代銷國家隊口罩 藥局吞33萬被查封 04:102020/10/22 地方新聞 雪肌粋和哆啦A夢在台首次聯名 2款限定贈品療癒又實用 00:422020/10/22 美妝 南投警兒疑涉性侵案！縣府要求刪網文 網灌爆草屯分局臉書 08:392020/10/22 社會 儒鴻、復盛應用利多現 權證沾光 04:102020/10/22 證券．權證 軍人拐8嫩妹隨處砲 拍性愛片逼自我介紹 下場超慘 12:232020/10/22 社會 社論／疫苗之亂 陳時中之亂 04:102020/10/22 時論廣場 娛樂熱門新聞 VVIP陪睡價目表瘋傳 揭小模「一夜200萬」代價慘不忍睹 - 娛樂 徐睿知「紅毯大爆雙球」衣服快掉下來 當眾走光露胸貼 - 娛樂 謝金燕震撼「不唱跨年了」下秒反宣布喜訊 PO照驚見胸器全貌 - 娛樂 爆拍性愛影帶打傷前夫下體 她左乳露點5分鐘離奇走光 - 娛樂 楊冪無P照曝光 對比精修圖一看 真實狀態網傻眼：這樣34歲？ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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