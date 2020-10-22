青少年階段，隨著第二性特徵的出現，不只是生理的發育成熟，更是心理逐漸發展成熟的階段。有三分之一的青少年，在成人引領下，平順地走過；有三分之一的青少年，在驚濤駭浪中，浴火重生；更有三分之一的青少年，不幸留下創傷，一輩子都在修補，企求復原。

憂鬱症的症狀 有情緒、想法、身體等三方面的問題

臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主任邱顯智說，憂鬱症的症狀有情緒、想法、身體等三方面的問題。情緒方面的表現為：心情不好、心情低落、悶悶不樂、煩躁不安、哭泣、落淚、沒有興致等。

想法方面的表現為：自責、無用感、無助感、無望感、無價值感、沒有人可以幫忙、困難重重無法解決、沒有未來、自殺意念和企圖等；身體方面的表現為没精神、沒力氣、不專心、沒胃口、體重減輕、失眠、身體不適、疼痛等，但有時卻是多吃、多睡、體重增加。

因為身體的症狀較明顯，所以有時只有尋求身體的醫治，而忽略了心理問題或精神疾病的可能性。因此，邱顯智建議，只要青少年有困難，或是造成你的困擾，都可以尋求兒童青少年精神科醫師的協助，不用擔心精神疾病的標籤。

透過同理的理解 給予情緒的支持

面對憂鬱或適應欠佳的青少年，邱顯智強調，成人應該抱持涵容的態度，給予情緒的支持，透過同理的理解，來了解青少年生活的各個面向，並透過傾聽、輔導、諮詢、諮商、心理治療等方式，改善憂鬱情緒，討論合宜的應對方式，解決適應的問題。

憂鬱症病情可能慢性化 需長期持續治療穩定生活

同時由兒童青少年精神科醫師評估，症狀的嚴重程度和持續時間，是否已達憂鬱症的診斷標準？是否需要使用藥物，來協助治療？在心理治療和藥物治療這兩種形式的合併處遇下，大多數的憂鬱青少年，均可以在數週或數月後，恢復原有的心情，和回歸生活的步調。經由生病的經驗，更可以體會生命的可貴，開展人生。

不過，有些個案會有病情慢性化的可能，則需要長期持續的治療，以穩定生活；另外，有極少數的病患，會出現功能缺損，甚至無法復原，所以青少年的憂鬱情緒，不只是少年不識愁滋味，為賦新詞強說愁而已。

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(中時新聞網)