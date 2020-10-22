喜憨兒創作料理庇護商店成立營運邁入第10年，提供18名庇護性工作機會，歷年雇用總計38名，同時也服務超過20萬人次的消費者。

庇護商店提供工作機會及輔導訓練外，也重視庇護員工的職涯發展，積極鼓勵及推動庇護員工轉銜至一般職場就業，迄今轉銜到一般職場就業共有11人。庇護員工從中獲得成就，賺取的薪水甚至能分擔家中經濟。

庇護員工小貿是個罕見疾病合併智能障礙的憨兒，從基金會的小作所訓練後，來到庇護商店工作，每一步都是全新的挑戰。遇到新工作時，就服員先跟營運人員學習並試作，分析操作的技巧及步驟後，再轉化成教導庇護員工的標準作業程序(SOP)。

過程中視個別狀況搭配輔具運用，從旁觀察執行狀況並給予修正，一直到學會操作。小貿經過幾十甚至近百次反覆的練習才能掌握，過程中被指正時，小貿會皺起眉頭，心情也感到焦慮、低落，但他不氣餒持續練習，完美主義的他，總是希望自己能做好每件事。小貿正在準備丙級證照的考試，要增進自己的能力給客人更高的服務品質。

(中時 )