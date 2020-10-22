反對政府開放瘦肉精美豬進口的國民黨，除在立院議事攻防為民把關外，也將結合公民團體上街頭為民發聲。國民黨團總召林為洲今天表示，國民黨將參加秋鬥於11月22日舉辦的大遊行，此次國民黨將退居第二線，由民代號召公民團體參加，協助動員人力、經費補助等。

秋鬥今年將在11月22日走上街頭，聚焦勞工、土地、環保、食安、教育等5大議題，希望針對勞保年改、反迫遷、空汙、藻礁、瘦肉精美豬、反教育商品化等議題發聲。

國民黨團總召林為洲下午表示，屆時國民黨將一同走上街頭，參加秋鬥舉辦的大遊行，此次和公民團體合作，不再是靠國民黨內部組織動員，未來會要求黨團立委每人結合1至2個公民團體，比如找加工食品業者工會、養豬業者協會、教師、幼教、托嬰等工會齊上街頭。

林為洲強調，此次國民黨將退居二線，「當天不上台也沒關係」，國民黨將協助公民團體動員人力、經費、交通、便當、製作告示牌宇布條等作業。

國民黨副秘書長李彥秀說，國民黨本來就希望跟民間力量、志同道合的朋友一起上街頭，訴求的議題也不只是含瘦肉精美豬，只要是有共同的議題都能合作，國民黨已經初步有討論，會一起共襄盛舉，不過還是要看主辦單位決定後，大家討論如何合作。

(中時 )