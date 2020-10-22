JET綜合台節目《大尋寶家》主持人丁靜怡的生日在10月24日，製作單位為了幫她留下一個難忘的生日，特地邀請資深藝人曹西平擔任節目來賓，並上演一段大暴走狠砸寶物，沒想到竟然將丁靜怡嚇得花容失色，成功整到她。丁靜怡事後心有餘悸說：「我真的快被嚇死了啦！講話都講不出來，這真的是我史上最醜的一集！」

曹西平此次帶了4樣寶物來鑑價，鑑定專家秦嗣林(秦老闆)和珠寶設計師廖文良兩人在一旁推波助瀾，不斷用言語挑釁，試圖激怒曹西平，為整人計畫埋下伏筆，曹西平一開始就直接嗆秦老闆：「我每次來，你都估很低，我也不期望你估的價錢，反正你也不會估太高。」秦老闆秒回：「我們是看東西估，不是看人估，估太低是你東西不好！」讓丁靜怡在一旁忍不住也說：「今天火藥味好強，就跟火藥庫一樣，我好害怕。」

丁靜怡在節目中也依製作單位原先設定的腳本，提到曹西平當年被送紙紮錄影帶的事件，由於這段往事當年引起軒然大波，曹西平故意不悅地說：「妳幹嘛提到這個，沒事講這個是什麼意思，妳新聞主播講這個八卦幹嘛！這不適合妳！」讓丁靜怡略顯尷尬，也一步一步掉進整人陷阱之中。

丁靜怡看到曹西平端著生日蛋糕現身，忍不住崩潰落淚。（JET提供）

當節目環節鑑定到最後一件寶物「貓頭鷹瓷器」時，曹西平故意提到這是很好的朋友送的，知道他早上6點才睡，作息跟貓頭鷹很像才會送他，曹西平還對秦老闆說：「這個東西是很有紀念價值的，送我這個東西的人已經往生了，所以你不要給我亂估價！」丁靜怡還在一旁笑說：「你現在是打預防針的意思吧！」結果秦老闆鑑價只估了200元，讓曹西平當場把貓頭鷹搶過來，重重丟在桌上：「什麼200元！你給我亂估價！」秦老闆還火上加油說：「這個在淘寶買大概就是200元~250元，比較大隻一點的是300元而已。」曹西平聽完當場大怒：「那就不要算了啦！」將貓頭鷹直接摔碎到地上，火力全開飆罵現場，連製作單位也出來緩頰，最後曹西平更是拿起包包就直接走出攝影棚，讓丁靜怡在一旁嚇到無措問說：「貓頭鷹還可以修復嗎？」

過沒多久，曹西平拿著生日蛋糕再度走進來，丁靜怡再也忍不住崩潰落淚說：「我要嚇死了啦！我都嚇到沒聲音了！」還語無倫次地說：「曹大哥你真的沒有生氣喔！你真的確定喔！」當曹西平請她許下生日願望，丁靜怡說：「第一個願望我希望曹大哥健健康康的，你不要再計較那個貓頭鷹了，它真的破了，是絕對修復不好的！然後你不要生氣，真的不要生氣！」眾人見狀全都笑翻。

(中時 )