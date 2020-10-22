前民進黨立委沈富雄在政論節目中鐵口直斷，美國總統川普將遭遇土石流式的慘敗，認為川普只有在台灣會贏。資深媒體人黃暐瀚則直言，真的希望川普贏，這樣才能檢視，他是不是台灣的「真朋友」。

黃暐瀚在臉書貼文表示，以現在的美國總統大選民調來看，川普不會贏。沈富雄已大膽預測，川普將「土石流式大敗」，選舉人票拜登拿350張，川普只會有188張。但是他真的希望川普贏。

黃暐瀚指出，國民黨立院黨團總召林為洲說，想擋萊豬，就投拜登。拜登勝選，萊豬不來。其實不管川普連任、還是拜登勝選，萊豬都來定了。那是「美國利益」，沒有一位美國總統參選人，會把「台灣利益」放在「美國利益」之前。

黃暐瀚指出，台灣很可能是全世界最希望川普勝選的國家，這樣才能幫助台灣繼續對抗中共。尤其是政治取向偏綠的台灣民眾，特別支持川普。理由有三：挺台灣，阿札爾、柯拉克來台、台美復交、重返聯合國；給軍購，賣一大堆武器給台灣，不只防禦型，還有攻擊型；還有抗中共，。

黃暐瀚擔心，川普如果真的連任，他對中國大陸的態度，有沒有可能改變呢？選前「川普利益優先」，所以抗中挺台，是為了勝選；若連任已經不用再選，川普極可能將回到「美國利益優先」。只有川普真的連任，才能檢視，他是不是台灣的「真朋友」，會不會「選前台灣難波萬，選後大陸好朋友」？

(中時新聞網)