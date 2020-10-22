熱映中的國片《無聲》因劇情深刻闡述權力不對等及不被認同的恐懼，深深打動觀眾，紛紛大讚這是「所有台灣人都應該看的一部片」，好評發酵讓電影登上票房冠軍，票房累積突破千萬，近日導演柯貞年與演員群勤跑映後座談，所到的場次都獲得熱烈掌聲，除了聽人觀眾之外，亦有許多聾人朋友進戲院支持，並肯定這部電影及劉子銓、陳姸霏的演技相當有說服力，讓導演及演員直呼感動。而喊出片中聾人唯一有聲台詞「我們不是壞人」而逼哭許多觀眾的劉子銓說：「我和聾人指導老師練習很多次，確認他們是如何發聲，我不希望讓他們感受到任何不尊重，很開心能獲得他們的肯定。」

除了兩位主角劉子銓、陳姸霏極具爆發力的演技被網友封為「怪物級新人」外，其中亦有不少網友討論電影中的大咖配角卡司；除了由金馬獎影后楊貴媚擔任電影中代表教育高層的校長；金馬獎影帝提名劉冠廷擔任學校老師，更找到了香港電影金像獎影帝張嘉年(太保)、實力派演員黃尚禾、王琄、張本渝、曾珮瑜、鮑正芳與入圍本屆金馬獎影后的陳雪甄共同飆戲。在片中擔任陳姸霏聽人爺爺的影帝張嘉年(太保)，在電影中展現出隔代教養、聽人家長與聾人孩子間相處等會面對的問題，讓許多觀眾揪心，而太保除了表示兩位新人相當有潛力外，則說自己非常認同導演拍這部電影的核心，他說：「希望這部片能讓大家多一點關懷與了解，並能用平視的眼光對待聾人朋友及與我們不一樣的人。」而片中與太保有最多對手戲的劉子銓與陳姸霏，除了皆表示與太保對戲很放鬆外，劉子銓說：「太保哥像是老師一樣，會跟我分享很多過往拍戲的經驗，跟他對戲真的讓我很安心、表現自然。」

(中時 )